Saint-Malo : d'importantes recherches menées après la disparition d'un quadragénaire

Saint-Malo, France

Un avis de recherche a été lancé mardi soir à 22 heures après une disparition inquiétante à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Rodolphe Gaudin, âgé de 42 ans et sans emploi, est porté disparu depuis le 1er janvier; il a été vu pour la dernière fois à 5h30 du matin mardi à proximité du bassin Vauban dans le port de plaisance où il est propriétaire d'un bateau. Le quadragénaire sortait du bar "La Trinquette" où ses papiers d'identité ont été retrouvés.

Police et pompiers mobilisés

Cet homme mesure 1,75 m; il est de corpulence mince, les cheveux châtain clair et les yeux bleus. Avant sa disparition, il était vêtu d'un pull gris avec un col bleu marine, un jean marron, des chaussures de couleurs bleu et marron. Son téléphone bornait encore ce mercredi avant l'épuisement de sa batterie. La police procède aux interrogatoires de ses proches et de témoins; elle a visionné une vidéo où on voit cet homme sortir du bar. Des pompiers plongeurs ont effectué ce mercredi des recherches dans le port mais en vain pour l'instant.

Si vous disposez d'informations pouvant intéresser les enquêteurs, vous pouvez appeler le commissariat de Saint-Malo au 02 99 20 69 40.