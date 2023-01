Saint-Malo : des escrocs sévissent pour des dépannages d'urgence à domicile

Depuis quelques jours, une société de dépannage malveillante sévit à Saint-Malo et cible les personnes âgées ou les personnes seules. Elle intervient dans l'urgence pour effectuer des réparations. Trouvé sur internet, le dépanneur arrive en professionnel, fait une réparation bidon et facture l'intervention au prix fort. Par exemple, 1400 euros pour ouvrir une porte bloquée qui a été massacrée à coups de pied. 1700 euros pour des toilettes qui fuient et qui fuient toujours. 760 euros pour réparer une chaudière qui reste en panne.

Des propos menaçants

Les clients abusés n'ont pas le choix car les propos du dépanneur sont souvent menaçants. Ils doivent payer immédiatement en carte et parfois demander à leur banque l'autorisation de dépassement de leur plafond si nécessaire. Les victimes n'ont pas le temps de se rendre compte qu'ils payent des dépannages à des sommes complètement disproportionnées.

L'appel du commissaire Catherine

Le commissaire de police Guillaume Catherine rappelle plusieurs messages de prudence : pour les interventions d'urgence, un contrat multirisques habitation peut être inclus dans votre assurance. Il faut se méfier des prospectus alléchants ou des sites internet bien faits. Le devis est obligatoire avant tout dépannage à domicile. La loi oblige les professionnels à être transparents sur leurs tarifs même pour les interventions urgentes. La police demande aux victimes de porter plainte rapidement pour aider les enquêteurs.