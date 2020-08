Saint-Malo : des jets de colis par dessus le mur de la maison d'arrêt, deux arrestations

Deux personnes ont été interpellées par la police de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine. Elles avaient confectionné des colis qu'elles lançaient par dessus le mur d'enceinte de la maison d'arrêt. L'un contenait du cannabis et l'autre deux téléphones portables.

L'un des deux colis confectionnés et saisis par la police

Ce sont les riverains de la maison d'arrêt de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) qui ont alerté la police nationale. Ils étaient excédés des intrusions dans leurs jardins par des personnes lançant par dessus le mur d'enceinte de l'établissement pénitentiaire, ces colis illégaux qui se présentent sous la forme de "chaussettes" emballées dans du cellophane. En règle générale, ces individus profitent des séances de sport ou de promenade des détenus pour se rendre dans ces jardins. Lors d'une planque, les policiers ont interpellé dans l'après-midi du lundi 24 août deux personnes et ils ont saisi deux colis. L'un d'eux contenait environ 90 grammes de résine de cannabis et l'autre deux téléphones portables et leurs recharges.

Placées en garde à vue, les deux personnes seront présentées mercredi au tribunal de Saint-Malo. La police annonce qu'elle va poursuivre ses surveillances pour cesser ses pratiques.