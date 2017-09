Saint-Malo: des pistolets du corsaire Surcouf volés dans le Musée d'Histoire

Deux pistolets du corsaire malouin Robert Surcouf ont été volés au musée d'Histoire de Saint Malo. Le personnel du Musée s'en est aperçu, samedi matin, à l'occasion du démarrage des journées du patrimoine.

Mauvaise surprise pour les employés du musée de Saint-Malo. Samedi matin, au démarrage des Journées européennes du patrimoine, ils ont constaté la disparition de deux pistolets de Robert Surcouf. Ces pistolets à silex ont une valeur historique et constituaient deux des plus belles pièces du musée. Ils datent de la deuxième partie du XVIIIe et ont appartenu au célèbre corsaire. Son nom est gravé sur les queues de détente. Les deux objets sont signés par l’armurier Duval de Nantes.

Le musée d'Histoire de Saint Malo dans le château © Maxppp - Philippe Clément

Le vol a eu lieu pendant les heures d'ouverture du musée

Selon la police, aucune infraction n'aurait été constatée à l'extérieur du bâtiment. Le vol a sans doute été commis entre lundi et samedi dernier mais sans plus de précision. Le(s) voleur(s) a (ont) opéré pendant les heures d'ouverture du musée. Les deux armes se trouvaient dans une vitrine. Il a suffi de défaire deux vis pour les dérober. Parmi les objets anciens exposés, seuls les pistolets ont été volés.

La statue de Robert Surcouf à Saint-Malo © Maxppp - Philippe Clément

Une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances et les procédés du vol. La police scientifique est intervenue. Les enquêteurs devront déterminer si le vol des pistolets est lié à celui, au printemps dernier, du sabre de la statue de Robert Surcouf. Statue installée sur les Remparts de Saint-Malo. Une plainte de la Ville a par ailleurs été déposée auprès de la police de Saint-Malo.