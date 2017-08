Saint-Malo : deux pêcheurs chavirent, un seul survivant

Ce vendredi 4 août, deux plaisanciers ont chavirés. Ils étaient au niveau de l'îlot des Tintiaux, au large de Saint Malo. La sécurité civile et les sauveteurs en mer sont venus à leur secours, mais un seul a survécu. Les deux personnes ont dérivé longtemps avant d'être repérés.

Les deux hommes ont été retrouvés à 4 kilomètres et demi de leur embarcation. Les deux hommes étaient à 600m l'un de l'autre, transis de froid dans une eau à 16 degrés. C'est l'hélicoptère dragon 50 de la sécurité civile qui les repère. Il est alors 21h30, ça fait plus de deux heures et demi que les deux pêcheurs sont à l'eau. Des témoins avaient auparavant croisé leur bateau, vide, avec encore le moteur à l'eau. Ils avaient donc alerté les secours peu après 19h.

Le CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) Corsen engage alors la vedette SNSM de Cancale. Celle de Saint-Malo vient peu après en renfort. Un voilier est également dérouté afin d'investiguer la zone. Mais deux heures et demi dans l'eau, c'est long, trop long, pour ces hommes de 62 et 75 ans. Même avec leur gilet de sauvetage. Le plus âgé est inconscient lorsque les sauveteurs le tirent de l'eau. Ils tentent de le ranimer, mais il est trop tard. En revanche, l'autre pêcheur est lui hélitreuillé, sain et sauf et évacué vers l'hôpital de Saint Malo.

Alors comment se sont-ils retrouvé à l'eau ? La mer était pourtant calme, le vent quasi inexistant. Mais la proximité de l’îlot des Tintaux a pu provoquer une lame de fond. Le récif accidenté aurait amplifié la houle. C'est du moins ce que suppose la préfecture maritime ce matin.