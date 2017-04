Saint-Malo : Huit voiliers ont coulé à cause d'un incendie

Vingt voiliers ont été affectés par un incendie, qui s'est déclenché très tôt le matin. Huit bateaux ont coulé, une quarantaine de pompiers ont été mobilisés.

L'alerte a été donnée vers 5h30, ce dimanche matin, par un plaisancier : un voilier a pris feu sur le ponton F de la digue des Bas-Sablons, à Saint-Malo. Les flammes atteignent un bateau voisin, dont les amarres cèdent. Il dérive et atteint le ponton E, en face. Là, l'incendie gagne les autres embarcations.

Au total, huit bateaux ont coulé, six sont endommagés et six autres ont du être déplacés. Les voiliers carbonisés ont été remorqués en face de la digue, sur la cale du Naye. Le ponton E est partiellement détruit.

Le ponton a brûlé en même temps que les bateaux amarrés © Radio France - Lisa Melia

Une quarantaine de pompiers venus de Saint-Malo, Cancale, Dinard et Plerguer sont intervenus. Ils ont réussi à maîtriser les flammes dès 8h du matin. Des plongeurs sont allés vérifier l'état des carcasses qui avaient coulé, pour s'assurer qu'il n'y avait aucune victime à bord et que les épaves n'allaient pas gêner la circulation des autres bateaux.

L'un des bateaux abîmés par les flammes, mais pas coulé © Radio France - Lisa Melia

Heureusement, les dégâts ne sont que matériels. Une enquête de police est en cours pour déterminer l'origine de l'incendie. Toute la journée de dimanche, les curieux et les propriétaires de bateaux se sont bousculés sur la digue pour observer l'ampleur des dégâts.