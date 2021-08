Saint-Malo : ils s'apprêtent à partir en vacances, un voleur s'enfuit avec leur voiture

Les vacances d'été ont failli très mal démarrer pour une famille de Saint-Malo. Dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 août alors qu'ils sont en train de charger leur break, un homme s'empare du véhicule et prend la fuite.

Le jeune conducteur est ivre et sans permis

La famille, qui habite dans le quartier Saint-Servan? prévient rapidement la police. Des agents sont envoyés sur le terrain et la voiture est repérée non loin de la tour Solidor. Quelques minutes plus tard, la voilà dans le secteur du Sillon. Les policiers parviennent alors à arrêter le véhicule et à interpeller le voleur. Il est ivre et n'a pas son permis.

Agé de 23 ans, l'homme est placé en garde à vue. Il sera bientôt entendu par la justice. La voiture, elle, a pu être rendue en bon état à ses propriétaires. Ils ont pu prendre la route avec un peu de retard sur leur programme.