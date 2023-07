Saint-Malo : impliqué dans deux accidents mortels, le conducteur de 81 ans mis en examen

Un conducteur, âgé de 81 ans, impliqué dans deux accidents ayant tué deux autres personnes âgées à Saint-Malo, a été mis en examen ce jeudi 13 juillet pour homicides involontaires et placé sous contrôle judiciaire, confirme le procureur de Saint-Malo Fabrice Trémel à plusieurs médias locaux dont France Bleu Armorique.

Deux accidents mortels

Le vendredi 7 avril 2023, il est suspecté d'avoir renversé avec son véhicule un piéton de 80 ans qui traversait un passage protégé boulevard Chateaubriand et qui est mort sur place. Lundi 3 juillet 2023, l'homme aurait renversé mortellement, sur un autre passage piéton du même boulevard, un octogénaire de 83 ans qui était accompagné de sa petite-fille. La victime est décédée quatre jours plus tard à l'hôpital de la même ville. La petite fille a été légèrement blessée. Les deux drames se sont déroulés en plein jour.

Le conducteur mis en examen

L'automobiliste de 81 ans a été placé en garde à vue le 12 juillet 2023 "puis présenté au parquet qui a ouvert une information judiciaire notamment du chef d'homicides involontaires et blessures involontaires", explique le procureur. "Le parquet a décidé de joindre les deux enquêtes mettant en cause le même conducteur, et a ordonné la saisie du véhicule de celui-ci". Le parquet avait requis le placement du conducteur en détention provisoire. Finalement, le juge d'instruction l'a mis en examen notamment pour homicides involontaires et blessures involontaires.

Le prévenu est placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur et l'obligation de pointage une fois par semaine au commissariat de police de Saint-Malo. Les investigations se poursuivent.