Saint-Malo : l'ex-conjoint fonce sur les policiers à deux reprises

L'homme âgé de 33 ans a été interpellé dimanche 17 avril à Saint-Jouan-des guérets. A deux reprises, il avait foncé sur des policiers de Saint-Malo. Cet homme avait signalé deux jours plus tôt, vendredi soir, à Saint Servan, par son ex-compagne. Cette femme était inquiète car elle avait aperçu le véhicule de son ex en bas de chez elle. "Elle ne sentait pas en sécurité, car elle avait reçu des menaces de mort par sms" précise le commissaire Catherine. Des policiers sont alors envoyés sur-place. Trois agents patrouillent dans la rue quand surgit la voiture de cet homme. Le conducteur refuse de s'arrêter et fonce sur l'un des fonctionnaires qui plonge sur le côté pour éviter le choc. Un peu plus loin, le chauffard percute la 5008 des policiers alors qu'un fonctionnaire est au volant. Le nouveau véhicule des policiers est bien amoché. L'homme réussit à prendre la fuite.

Interpellé deux jours plus tard, alors qu'il tente de franchir la quatre voies, à pied

Deux jours plus tard, l'homme est repéré sur un parking à Saint Jouan des Guérets, mais une nouvelle fois, il refuse de s'arrêter, il fonce sur la voiture de police. Dans le choc, son véhicule est abimé. Il prend la fuite à pied. Il se dirige vers la quatre voies, où un policier finit par l'interpeller, juste avant qu'il ne tente de traverser en courant. Placé en garde à vue, le trentenaire sera jugé ce mercredi en comparution immédiate. Il est déjà connu des services de la justice