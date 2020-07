Saint-Malo : la chanteuse de "Lilly Wood & The Prick" cherche la femme qui a sauvé la vie de son père

Nili Hadida, chanteuse de Lilly Wood and the Prick. (archives)

Vendredi 24 juillet, il est aux alentours de 13h30 lorsqu'un homme fait un malaise cardiaque à Saint-Malo dans le secteur des Thermes non loin de la plage. Une femme arrive alors et lui prodigue un massage cardiaque. L'homme est transporté par hélicoptère vers l'hôpital. Grâce aux gestes de premier secours il a pu s'en sortir.

Ce dimanche 26 juillet on a appris que cet homme n'est autre que le père de la chanteuse du groupe de musique Lilly Wood & The Prick à qui on doit notamment le tube "Prayer in C". Le groupe a en effet lancé une bouteille à la mer sur Twitter en postant un message : "Recherche la jeune femme qui a sauvé la vie de mon père suite à un infarctus vendredi 24 juillet vers 13h30 à Saint-Malo en lui faisant un massage cardiaque ! N'hésitez pas à retweeter."

Nili, la chanteuse du groupe, indique que la jeune femme qui a probablement sauvé la vie de son père était accompagnée d'une amie. Si elle se reconnait elle peut contacter le groupe sur Twitter ou envoyer un message en message privé sur la page Facebook de France Bleu Armorique. Nous transmettrons.