Saint-Malo : la mère du jeune garçon entraîné dans une ruelle par un inconnu témoigne

Saint-Malo, France

France Bleu vous a révélé l'information. Ce lundi 25 novembre, en fin de journée, un jeune garçon de 11 ans a été saisi par le bras et emmené de force dans une ruelle du quartier Saint-Servan de Saint-Malo par un homme au comportement suspect. L'adolescent a réussi à lui échapper en lui donnant deux coups dans le coude. Il a ensuite pris la fuite et s'est réfugié dans une boutique pour appeler la police.

Un signalement a été donné. Une enquête est en cours mais aucun suspect n'aurait pour le moment été interpellé. La mère du jeune homme accepte de témoigne pour lancer un appel à la vigilance même si aucun autre fait de ce genre n'a été signalé dans le quartier.

Sans son courage je ne sais pas où il pourrait être à l'heure actuelle.

"Il ne faut pas créer la panique mais je veux dire aux parents et aux enfants qu'ils doivent être prudents. Je pensais que ça ne m'arriverait jamais, mais c'était faux," explique Sandra*. "Si mon fils n'avait pas été aussi courageux je ne sais pas où il pourrait être à l'heure actuelle. D'habitude il sort avec tous ses copains mais lundi il a été collé et il est parti seul du collège. Il faut vraiment que les enfants ne soient jamais seuls quand ils sortent de l'école. C'est le message que je veux faire passer."

Je n'ai qu'une envie c'est que cet homme soit arrêté le plus vite possible.

Depuis cet événement Sandra est sous le choc. "Je ne dors plus. Dans la rue je dévisage tout le monde, surtout les hommes qui ressemblent au signalement de mon fils. Je n'ai qu'une envie c'est que cet homme soit arrêté le plus vite possible pour qu'il ne fasse plus de mal à aucun autre enfant." L'adolescent n'est pas retourné dans son établissement depuis lundi. "Mon fils ne veut plus aller seul au collège ni revenir seul. Pareil pour les courses. Nous allons nous organiser avec son frère et sa sœur pour l'accompagner et aller le chercher à la sortie. On veut qu'il reprenne confiance en lui."

* Prénom d'emprunt