Saint-Malo : les oeufs Kinder cachaient de la drogue, deux hommes interpellés près de la maison d'arrêt

C'est lors d'une patrouille de la police secours à proximité de la maison d'arrêt de Saint-Malo que deux jeunes hommes ont été interpellés à bord d'une voiture ce dimanche 26 février à 10h. Les fonctionnaires ont retrouvé dans le véhicule neuf œufs en plastique Kinder qui ne contenaient pas des jouets miniatures, mais 185 grammes de résine de cannabis. Ces emballages bien particuliers étaient lestés avec des piles, ce qui permettaient de les lancer plus loin et plus haut que les filets de protection de l'établissement pénitentiaire. En perquisitionnant au domicile du conducteur, les policiers ont retrouvé 500 grammes de résine de cannabis.

ⓘ Publicité

Retour à la prison

Placés en garde à vue, le passager a été laissé libre, mais le conducteur a été jugé en procédure rapide de reconnaissance préalable de culpabilité. Bien connu des services de police, il a vu sa peine de prison avec sursis révoquée et il a été condamné à six mois de prison ferme. Le jeune homme âgé de 20 ans dormait dès lundi soir... dans une cellule de la maison d'arrêt de Saint-Malo.