Saint-Malo : les policiers utilisent un drone pour verbaliser les promeneurs sur le littoral

Pour la première fois depuis le début du confinement, les policiers de Saint-Malo ont pu effectuer des contrôles grâce à un drone, ce vendredi 28 mars. C'est la Police Judiciaire de Rennes qui a mis à disposition son appareil et l'équipage de pilote pendant plus de deux heures, entre 15h et 17h. Le drone est habituellement utilisé pour des missions de surveillance discrète pour la PJ. "L'objectif aujourd'hui c'était de contrôler des sites sur le littoral où les policiers n’ont pas toujours les moyens d’aller patrouiller en voiture" explique le commissaire Catherine qui dirige les équipes de Saint-Malo. Le drone a survolé la pointe de la Varde ou la Cité d'Alet. "Depuis la cité d'Alet, on peut également contrôler Dinard" ajoute le policier. Dès qu'un contrevenant est aperçu, une patrouille de police est envoyée sur place pour verbaliser.

Saint-Malo survolé par le drone de la police - Police de Saint-Malo

Trois personnes sanctionnées

Avec les très belles conditions météo de ce vendredi, ils auraient pu être nombreux à vouloir profiter d'une promenade sur le sentier côtier. Mais les malouins semblent avoir bien compris les consignes. Trois personnes seulement ont été verbalisées. Deux joggeurs et une dame qui promenait son chien. L'opération sera sans doute renouvelée dans les prochains jours.