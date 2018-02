45 gendarmes et policiers, la Procureure et le Sous-Préfet au bord de la route ce vendredi matin pour mener une opération de prévention et de répression. 16 infractions à la vitesse en 2 heures ; un automobiliste roulait à 154 kilomètres/heure au lieu de 100 autorisés.

Saint-Malo, France

Un déploiement de forces de l'ordre hors du commun ce vendredi matin sur les routes dans l'agglomération de Saint-Malo. Entre 7 heures et 9 heures, 24 gendarmes du groupement de gendarmerie d'Ille-et-Vilaine (la Compagnie de Saint-Malo et et l'Escadron départemental de Sécurité Routière), 21 policiers du commissariat de Saint-Malo, la Procureure de la République Christine le Crom et le Sous-Préfet François-Claude Plaisant ont été mobilisés pour mener une opération coup de poing sur la départementale 137 Saint-Malo/Rennes et traquer les excès de vitesse.

16 infractions en 2 heures

Sur ce tronçon de 4 voies, la vitesse était réduite à 100 kilomètres/heure en raison de la pluie au lieu de 110; de nombreux excès de vitesse ont été constatés dont deux à 148 et 154 kilomètres/heure. Des actions de prévention ont été menées également avec un représentant du Conseil Départemental; 1000 flyers ont été distribués pour rappeler que sur cette partie de la départementale (entre Saint-Malo et Tinténiac) 27 accidents corporels ont eu lieu l'an dernier à cause notamment de l'utilisation du téléphone portable et du non respect des distances de sécurité.