Saint-Malo : trois ans de prison ferme pour le trentenaire qui a foncé sur des policiers

Jugé en comparution immédiate devant le tribunal de Saint-Malo, ce mercredi, l'homme qui foncé à deux reprises avec sa voiture sur des policiers a été condamné à trois de prison ferme. Vendredi dernier, ce trentenaire s'était rendu chez son ex femme qu'il avait menacé de mort par SMS. Son ex compagne remarquant son véhicule avait alerté les policiers. A la vue des fonctionnaires, l'homme avait pris la fuite, manquant de renverser un agent, et percutant une voiture de police.

Interpellé deux jours plus tard

Le trentenaire avait finalement été interpellé dimanche, à Saint-Jouan-des-Guérets, après avoir là-aussi percuté une voiture de police et tenté de s'enfuir à pied en essayant de traverser la quatre voies.