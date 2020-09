Saint-Malo : trois jeunes interpellés alors qu'ils dealaient dans le quartier de Bellevue

Les policiers de Saint-Malo ont interpellé trois jeunes d'une vingtaine d'années qui vendaient du cannabis quartier de Bellevue. Ils étaient en possession de quelques grammes de résine et de 1210 euros en liquide.

257g de résine de cannabis et 1210 euros en liquide ont été saisis

Des policiers de la brigade anticriminalité de Saint-Malo ont surpris trois jeunes d'une vingtaine d'années qui revendaient du cannabis, ce lundi 14 septembre, en fin d'après-midi dans le quartier de Bellevue.

Les trois jeunes détenaient 95 g de résine de cannabis et plus de 1210 euros en liquide. Les policiers ont également effectué des perquisitions au domicile de l'un d'entre eux, et ils ont découvert deux autres "plaquettes" de résine de cannabis.

Au total, 257g de résine de cannabis ont été saisis ainsi que 1210 euros.