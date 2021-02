Saint-Malo : trois mineurs interpellés à Rennes après une bagarre au marteau et au couteau

Trois jeunes de 16 et 17 ans ont été interpellés à Rennes (Ille-et-Vilaine) dans la soirée du samedi 6 février. Ils sont mis en cause dans une rixe à Saint-Malo quelques heures plus tôt, qui a fait trois blessés à coups de marteau et de couteau.