Saint-Malo : trois personnes déposent plainte pour des piqûres à la seringue en discothèque

A Saint-Malo, deux jeunes femmes et un jeune homme ont déposé plainte pour avoir subi des piqûres lors de soirée dans une discothèque à la Richardais (Ille-et-Vilaine). Les analyses de sang n'ont rien donné mais les investigations se poursuivent.

Les deux premières plaintes ont été déposées le 9 avril au commissariat de Saint-Malo, par une jeune fille et un jeune homme âgés de 18 et 19 ans. Au cours d'une soirée en discothèque, ils expliquent avoir ressenti une piqûre. Ils indiquent ensuite avoir été pris de vomissements, et évoquent la sensation de troubles de la mémoire.

Les analyses toxicologiques ne révèlent rien, mais les investigations se poursuivent

Le 10 avril, le lendemain, des policiers municipaux sont en patrouille près de la même discothèque, et ils apprennent que quatre personnes se plaignent également de piqûre. Une seule des quatre personnes va finalement déposer plainte. Elle a 16 ans, évoque les mêmes symptômes que les deux autres plaignants. Elle indique aussi qu'elle a eu "les jambes et les bras engourdis" précise la procureure de Saint-Malo, Christine Le Crom

Ces trois jeunes victimes ont fait l'objet d'examens médicaux. Des analyses de sang, "à large spectre ont été réalisées, afin de déterminer la présence d'une éventuelle substance" explique Christine Le Crom. Mais ces analyses n'ont rien donné. Le parquet évoque de nouvelles investigations, avec l'exploitation des caméras de la discothèque, dont les responsables ont été sensibilisés.

Plusieurs plaintes similaires ont été déposées en France.