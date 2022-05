Saint-Malo : trois jeunes interpellés, soupçonnés d'avoir volé des voitures lors de home-jackings

Trois jeunes, deux hommes et une femme de 18 à 20 ans ont été interpellés mardi à Saint-Malo, dans le quartier de Paramé. Ils sont soupçonnés d'avoir volé plusieurs véhicules, la semaine dernière, indique une source policière.

Les jeunes cambrioleurs ont, à deux reprises, recours à la technique du home-jacking : ils entrent dans des habitations, alors que les occupants sont en train de dormir, et dérobent des téléphones portables et les clefs des voitures, sans que les propriétaires ne se doutent de rien. Mardi, un de ces véhicules est repéré dans un parking souterrain. Les effectifs de la Bac et de la brigade de sûreté urbaine se mettent alors en surveillance et leur patience finit par payer : les trois suspects arrivent finalement à bord d'un deuxième véhicule, lui aussi déclaré volé.

Le butin de deux autres cambriolages découvert en perquisition

Tous trois sont interpellés et placés en garde à vue. Lors des perquisitions, menées à leurs domiciles, les enquêteurs mettent la main sur les clefs dérobés, ainsi que sur le butin de deux autres cambriolages dans un restaurant et un salon de coiffure : de la nourriture, mais aussi un ordinateur et des smartphones. Les trois mis en cause sont convoqués devant la justice.