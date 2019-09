Saint-Malo : un automobiliste contrôlé à 158 km/h sur la D117

Saint-Jouan-des-Guérets, France

Les gendarmes de Saint-Malo étaient sur le pont vendredi 27 septembre en fin d'après-midi. Une opération de contrôle était organisée en présence du sous-préfet à Saint-Jouant-des-Guérets au lieu-dit Les Gastines sur la D117.

Résultat en une demi-heure, entre 16h00 et 16h30, 47 infractions ont été relevées avec des vitesses entre 20 et 50 km/h au-dessus de la limite autorisée. Un automobiliste à même été contrôle à 158 km/h, son permis lui a été immédiatement retiré. Un autre a été pris en flagrant délit de conduite sous l'emprise de l'alcool.

Depuis le début de l’année 2019, dans l’arrondissement de Saint-Malo, il y a eu 31 accidents corporels sur les routes, dont 8 décès.

En 2018, en Ille-et-Vilaine, la vitesse a ainsi été à l’origine de la majorité des accidents corporels et a constitué la deuxième cause de mortalité routière, après les conduites addictives (alcool et stupéfiants).