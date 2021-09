Saint-Malo : un médecin agressé en pleine nuit par trois hommes

Un médecin généraliste d'une quarantaine d'années a été victime d'une agression dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 septembre dans le quartier Saint-Servan de Saint-Malo. Il est aux environs d'une heure du matin quand l'homme sort de son véhicule estampillé SOS Médecins pour se rendre au domicile d'une dame âgée.

Frappé au sol

Vraisemblablement éméchés, trois hommes surgissent et prennent le médecin à partie. Il tombe à terre. L'un d'eux se met à le frapper violemment. Le docteur reçoit des coups de pieds et des coups de poings à la tête et dans la poitrine. Il parvient finalement à se mettre à l'abri et à prévenir la police. Le quadragénaire remonte alors dans sa voiture pour assurer son rendez-vous chez la personne âgée. Choqué, le médecin souffre de multiples contusions. Il ne reprendra pas le travail avant la fin de semaine.

La police nationale a ouvert une enquête. Elle espère pouvoir s'appuyer sur des images de vidéo surveillance pour identifier les trois agresseurs du médecin. D'après le docteur Gombert, président de SOS Médecins à Saint-Malo, son confrère n'aurait pas été frappé en raison de sa profession, mais cette agression inquiète. Il s'agit de la première en quatorze ans.