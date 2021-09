Saint-Malo : un pharmacien arnaque une dame de 89 ans en lui vendant un déambulateur

C'est un montant inhabituel sur son relevé de compte qui a fait réagir cette dame de 89 ans. Un déambulateur lui a été vendu 3.790 euros alors qu'il était affiché, en pharmacie, à 37,9 euros. À Saint-Malo, un quarantenaire a reconnu l'arnaque et comparaîtra au mois de décembre prochain, sur décision du parquet ce mercredi.

Il ajoute un zéro sur le chèque et l'encaisse sur son compte

La cliente de 89 ans a payé par chèque. Elle n'a reçu aucune alerte de sa banque et a prévenu, elle-même, la police de Saint-Malo, qui a fait le déplacement chez elle pour prendre sa déposition. Le salarié de la pharmacie a simplement ajouté un zéro sur le chèque et l'a encaissé sur son propre compte. Il a rapidement été interpellé et a reconnu les faits avant de présenter ses excuses. Inconnu de la police, il a expliqué avoir eu "un excès de folie". Endetté, ce quarantenaire était dans l'impasse, avec un crédit à la consommation à rembourser. Il comparaîtra en décembre devant la justice. D'ici là, il devra rembourser la cliente, soit une somme de 3.790 euros... avec, peut-être, un deuxième crédit pour rembourser cette nouvelle dette.