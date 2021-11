Saint-Malo : une femme de 54 ans tuée à coups de couteau, son fils interpellé

Une femme de 54 ans a été tuée à coups de couteau, à Saint-Malo. Son corps a été découvert ce mercredi soir, quartier de Bellevue. Selon nos informations, le fils de la victime a été interpellé et souffrirait de problèmes psychologiques.

Une femme de 54 ans a été tuée, ce mercredi soir, quartier de Bellevue, à Saint-Malo, a appris France Bleu Armorique de sources concordantes, confirmant une information de nos confrères de Ouest-France. Les faits se sont produits vers 19h30. Un homme a été interpellé et selon nos informations, il s'agit du fils de la victime.

Une autopsie prévue ce vendredi

C'est d'ailleurs lui même qui prévient son voisin, qui décide alors d'alerter les secours, précise une source proche du dossier. Les agents de la brigade nuit de Saint-Malo se rendent sur place et découvrent le corps, lardé de coups de couteau. Il est trop tard pour sauver la victime. Le suspect est interpellé. Il s'accuse rapidement du meurtre de sa mère. L'homme est fragile et sortait d'hospitalisation en psychiatrie. Sa garde à vue est finalement levée et il est hospitalisé.

Le parquet de Saint-Malo confirme qu'un homme a été arrêté, mais que son état n'est pas compatible avec la garde à vue. Une enquête est ouverte et les investigations sont confiées au commissariat. Une autopsie de la victime doit avoir lieu ce vendredi.