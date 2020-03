En revenant de vacances, un malouin est victime d'un vol alors qu'il décharge sa voiture. Particulièrement perspicace, il mène l'enquête à Paramé et permet aux policiers de localiser et interpeller le voleur. Il reçoit même les félicitations du commissaire !

Saint-Malo : victime d'un vol, il mène l'enquête et permet aux policiers d'interpeller le voleur

" Je lui ai même proposé un poste dans nos effectifs de police ! " commente avec humour, le commissaire Catherine de Saint-Malo. Il faut dire que cet habitant du quartier Paramé a mené une enquête minutieuse pour localiser celui qui lui a volé son porte-feuille et sa montre. Les faits se sont déroulés alors que la victime déchargeait sa voiture, en revenant de vacances. Rapidement, il s'est aperçu du vol, et notamment celui de sa carte bleue. Quelques jours après, le malouin découvre sur ces relevés de comptes que sa carte bleue a été utilisée dans des commerces près de chez lui.

Il est allé voir tous les commerçants du secteur pour mener l'enquête

Le malouin mène une enquête méthodique. Il va rencontrer tous les commerçants de son secteur, où sa carte bleue a été utilisée par le voleur. Il finit par établir une description détaillée de l'auteur. Jeudi dernier, une commerçante appelle le commissariat de police de Saint-Malo. Elle est convaincue d'avoir eu affaires au voleur que lui a décrit l'enquêteur amateur, quelques jours auparavant. Et elle a raison ! la police arrive et interpelle le voleur. Sur lui, les fonctionnaires découvrent la carte bleue volée, ainsi que la montre de la victime. A son domicile, d'autres objets issus d'autres vols et cambriolages sont également retrouvés. Le voleur, âgé de 19 ans, sera convoqué dans les prochains jours au tribunal de Saint-Malo. Le malouin a récupéré ses affaires personnelles, mais il a aussi reçu des félicitations appuyées du commissaire de Saint-Malo.