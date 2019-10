Saint-Marien : une sexagénaire gravement blessée dans un accident de la route

Une femme a été gravement blessée dans un accident de la route à Saint-Marien, dimanche 6 octobre. Elle a dû être désincarcérée et elle a ensuite été transférée au CHU de Limoges.

Saint-Marien, France

A Saint-Marien, au Nord de Boussac, deux voitures se sont percutées en face à face au lieu-dit "les Coussières". Une femme de 60 ans a été gravement blessée. Elle a dû être désincarcérée et elle a ensuite été transférée au CHU de Limoges. Deux autres personnes âgées de 89 et 56 ans ont été plus légèrement blessées.

Un autre accident grave ce weekend

Ce weekend, un autre accident grave a eu lieu sur les routes creusoises. Deux personnes ont été gravement blessées dans une collision à Saint-Pierre-Chérignat, prés de Bourganeuf. Les victimes ont été héliportées vers le CHU de Limoges.