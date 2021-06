Saint-Mars-de-Coutais : un drone pour retrouver un homme de 51 ans

Les sapeurs-pompiers ont déployé de gros moyens jeudi à Saint-Mars-de-Coutais en Loire-Atlantique pour retrouver un homme qui venait de les appeler. Agé de 51 ans, il affirmait s'être fait renverser par une voiture et qu'il était dans un fossé. Difficile de le géolocaliser avec son téléphone. Après deux heures et demi de recherche à l'aide d'un chien et d'un drone, l'homme a été retrouvé dans un champs pas très loin de chez lui.

Conscient et légèrement blessé, il a été transporté vers les Nouvelles Cliniques Nantaises.