Saint-Mars-la-Brière : plus de 200 personnes pour une marche blanche en hommage à Micka

Une foule d'environ 200 personnes arboraient des t-shirts blancs floqués avec le visage de Micka. Une marche blanche était organisée ce samedi 10 juillet à Saint-Mars-la-Brière en hommage à ce jeune homme de 19 ans qui s'est donné la mort en novembre dernier.

D'après sa famille, il aurait été violé par un homme de 32 ans. Ce dernier a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur trois mineurs de la commune en avril.

Les visages graves, beaucoup de ses proches y ont participé. "On a été au collège ensemble, et on a continué de se voir après", raconte Benjamin. "Il est décédé il y a huit mois, c'est encore trop juste pour faire le deuil. Surtout quelqu'un de proche, de si jeune, c'est dur."

"C'est important de garder en vie sa mémoire, on le l'oubliera pas, on pensera toujours à ce qui s'est passé", explique l'un de ses camarades de lycée. La mère de Mickaël, Nathalie, n'est pas étonnée par le monde présent.

"Je savais que tous ses copains le soutiennent, nous soutiennent, j'ai reçu beaucoup de messages", précise-t-elle. "Je savais que mon fils était apprécié, je pense que même lui ne savait pas qu'il était apprécié à ce point là."

Elle ne cache pas sa colère contre la décision de la justice de placer le suspect sous contrôle judiciaire et non en détention :"c'est le parquet qui l'a demandé, et il n'a pas été entendu. On va se battre jusqu'au bout."