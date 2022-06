Saint-Martin-d'Auxigny : il a voulu foncer avec sa voiture sur les gendarmes

Dans la nuit de samedi à dimanche, il aurait tenté de foncer à deux reprises sur les gendarmes. Un militaire a d'ailleurs tiré sur la voiture pour tenter de l'immobiliser. Un hélicoptère et une trentaine de gendarmes ont été mobilisés pour les recherches.La passagère du véhicule a également été interpellée mais ne sera pas. Michel Benoit bob papier Tout a basculé lors d'un contrôle routier samedi soir à Aubigny sur Nère. La pettie 206 n'a pas voulu s'arrêter. Le conducteur aurait foncé une première fois sur les gendarmes. La course poursuite est engagée. A Saint-Martin-d'Auxigny, une trentaine de km plus loin, le véhicule tombe sur un nouveau barrage. Les gendarmes ont sorti la herse en travers de la route, mais la voiture ne s'arrête toujours pas. Un militaire tire dans sa direction. Les pneus de la voiture sont crevés mais elle poursuit sa route jusqu'au bord d'un étang. Les deux occupants, une homme et une femme se réfugient dans un bois. La passagère est interpellée, mais l'homme ne le sera qu'au petit matin dimanche. Il est déjà connu des services de police et devait être déféré ce mercredi matin devant le procureur pour une comparution immédiate. L'homme devrait être poursuivi pour refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui et violence volontaire sur les gendarmes. Le procureur de Bourges a en revanche refermé l'autre enquête. Le gendarme qui a fait feu à une reprise ne sera pas inquiété : il a tiré au ras du sol, sans toucher le véhicule des fuyards, pour se protéger, lui et ses collègues, a conclu le parquet de Bourges.

