Saint-Martin-d'Auxigny : la gendarmerie lance un appel à témoins

La victime s'apprêtait à monter dans sa voiture quand deux hommes lui sont tombés dessus dans sa cour. Ils l'ont plaqué au sol, bâillonné, attaché les mains avant de lui demander s'il avait de l'argent chez lui. Le cinquantenaire répond que oui. Ils l'emmènent donc dans la maison, mais l'homme se rebelle car il craint pour la vie de sa femme qui dort encore à l'étage. Il parvient à se détacher. Une bagarre commence. L'homme reçoit un coup de pistolet à la tête, et ses deux agresseurs s'enfuient. Ils étaient cagoulés. La victime ne comprend toujours pas pourquoi on a voulu s'en prendre à lui précisément. La brigade de recherche de la gendarmerie du Cher (02 48 55 84 72) lance donc un appel à témoins, si vous avez aperçu deux hommes dans ce secteur tôt jeudi matin ou dans les jours précédents. L'un mesure entre 1m75 et 1m80, l'autre est un peu plus petit. Vous pouvez également vous rapprocher de la gendarmerie de St-Martin d'Auxigny (02 48 66 69 00).

