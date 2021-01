Saint-Martin-d'Hères : 3 personnes poursuivies en justice après une fête clandestine

Trois personnes avaient été arrêtées, samedi 16 janvier, peu avant minuit, à l'issue d'une fête clandestine ayant rassemblé plus de 200 "teufeurs" dans un local associatif de Saint Martin d'Hères, rue Barnave.

L'organisateur et le DJ, jugés en février

Il s'agissait de l'organisateur présumé, âgé de 37 ans, et locataire du hangar et d'un DJ de 36 ans, en possession notamment de LSD et d'amphétamines. Après leur garde à vue, ces deux hommes ont été remis en liberté et seront jugés, selon la procédure du plaider-coupable, le 26 février prochain. L'un pour mise en danger de la vie d'autrui, le second pour non respect du couvre-feu et pour détention illégale de drogue.

Un troisième suspect jugé en comparution immédiate pour avoir blessé deux policiers

Le troisième larron, âgé de 20 ans, interpellé par la police était, lui, jugé en comparution immédiate, ce lundi après midi, devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour violences volontaires et outrage envers de des personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion. On ignore le montant de sa peine, pour l'instant.

On lui reproche d'avoir bousculé et blessé légèrement deux policiers, alors qu'il cherchait à s'enfuir.

200 fêtards alcoolisés, encouragés à se faire tester

Samedi soir, c'est une riveraine, agacée par le bruit et intriguée par les allers et venues qui avait appelé la police. Arrivées sur place, les forces de l'ordre avaient dû faire usage de gaz lacrymogènes, face à l'agressivité de fêtards alcoolisés. Ils avaient fait évacuer les lieux. 38 individus avaient été verbalisés pour non-port du masque et la sono avait été saisie.

Le préfet de l'Isère a demandé aux participants de se faire tester. On ne sait pas si le propriétaire du local avait été mis au courant de l'organisation de cette fête clandestine.