Saint-Martin-d'Hères : cinq opposants au projet Neyrpic devant la justice

Ce jeudi 8 avril, cinq opposants au projet Neyrpic, pôle de vie, de commerces et de loisirs à Saint-Martin-d'Hères sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Ils sont attaqués en justice par Apsys, principal investisseur du projet, pour recours abusif.

Les opposants au projet Neyrpic de Saint-Martin-d'Hères se sont rassemblés ce jeudi 8 avril, en début d'après midi devant le Tribunal de Grenoble. Un rassemblement d'environ 70 personnes en soutien aux cinq Martinéois convoqués devant la justice pour recours abusif contre le permis de construire du centre commercial Neyrpic.

Ces cinq habitants sont opposés au projet de pôle de vie, de commerces et de loisirs Neyrpic, qu'ils qualifient de centre commercial. Ils sont donc attaqués en justice par Apsys - principal investisseur du projet- pour recours abusif. Pour Pierre Luc Bertranet, avocat d'Apsys si aujourd'hui son client attaque ces cinq habitants c'est parce qu'ils abusent des recours et retardent la construction du projet : "Compte tenu des recours répétés depuis le début des années 2010, l'une des requérantes en est à son cinquième recours qui fait que le projet est à l'arrêt en ce moment. C'est abusif, les emplois ne sont pas crées, l'économie ne vit pas à cause de ces recours. En attendant c'est le statut quoi, le projet a une ampleur économique très très importante."

Pour José Borges, avocat au barreau de Grenoble des cinq habitants, il n'y a pas de recours abusif : "Pour moi absolument pas parce qu'ils sont directement atteints par ce projet. Ce procès qui leur est fait est une manière d'intimider les petits gens et ils n'agissent pas abusivement. J'espère qu'ils vont s'en sortir parce que dans le cas contraire c'est un boulevard qu'on ouvre aux bétonneurs."

Environ 70 personnes se sont rassemblées devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour soutenir les 5 habitants convoqués devant la justice © Radio France - Romane Porcon

Michel Tirard-Gatel est l'un des habitants qui est convoqué devant la justice pour recours abusif. Jamais il n'aurait imaginé se retrouver au tribunal en tant que simple citoyen : "Avec mon épouse nous habitons à 140 mètres du futur centre commercial et à 140 mètres de l'entrée du parking de 700 voitures sur 4 niveaux. Nous la seule chose que nous voulions c'est de faire valoir notre droit, qui est de contester le permis de construire accordé par le maire de Saint Martin d'Hères. C'est une manière de nous intimider, ce qu'ils pensaient en faisant cela c'était de nous faire reculer tous les cinq mais nous sommes des dizaines, des centaines. C'est une attaque brutale de la part d'un géant." Le délibéré sera rendu par le tribunal correctionnel de Grenoble le 10 juin 2021.