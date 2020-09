Saint-Martin-d'Hères : de six mois à quatre ans de prison ferme pour des dealers

Le parquet de Grenoble continue sa lutte contre les trafiquants de drogue et leurs réseaux. Ce vendredi 4 septembre en comparution immédiate, cinq hommes, entre 18 et 23 ans, ont été condamnés à de la prison ferme, entre six mois et quatre ans de prison, pour trafic de stupéfiants sur la commune de Saint-Martin-d'Hères.

Ils étaient jusque là suspectés de participer à un vaste trafic rue Marie Margaron Jallet à Saint-Martin-d'Hères, puis au stade Benoit Frachon et sur la place Dezempte pour un chiffre d'affaire estimé à 16 000 euros par semaine selon les enquêteurs.

Au total, 113 grammes de cocaïne, un kilo 116 grammes de résine de cannabis, 508 grammes d'herbe de cannabis, 15 000 euros en espèces, une arme de poing, une voiture et un scooter ont été saisis par les autorités tout au long de l'enquête, interrompue entre mars et mai pour cause de Covid-19.