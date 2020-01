Mobilisation à Saint-Martin-de-Londres pour retrouver Jean-François, porté disparu

Depuis le 3 janvier, Jean-François Faure, 71 ans, n'a plus donné signe de vie. Ses proches, qui continuent à organiser des recherches, peuvent compter sur le soutien des habitants de Saint-Martin-de-Londres (Hérault), très mobilisés pour retrouver leur voisin.

Tous les jours à 8h45 et 14h, des habitants de Saint-Martin-de-Londres se rassemblent pour partir à la recherche de Jean-François Faure, disparu depuis le 3 janvier

Saint-Martin-de-Londres, France

Depuis le samedi 4 janvier, le rituel est le même. À 8h45, des habitants de Saint-Martin-de-Londres se retrouvent devant la fontaine du village pour partir, ensemble, à la recherche de Jean-François Faure. Cet homme de 71 ans, atteint de la maladie d'Alzheimer, est porté disparu depuis le 3 janvier au soir, quand il n'est pas revenu d'une randonnée. Sa voiture et son chien ont été retrouvés, mais on reste sans nouvelles de lui. La gendarmerie a dû cesser les recherches, alors la famille a pris le relais, avec l'aide des habitants.

Un "enfant du pays"

"Ça touche, c'est quelqu'un du village qu'on a plus ou moins tous côtoyé, explique Isabelle, une habitante, qui a pris part à trois battues collectives. La famille est d'ici...c'est triste de ne pas savoir où il est". Ces deux dernières semaines, ils sont des centaines à s'être investis pour retrouver Jean-François.

La famille du disparu vit au rythme de ces temps de recherche, deux fois par jour, à 8h45 et 14h. "Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit une quarantaine de bénévoles, c'est très émouvant", raconte Sophie, la nièce de Jean-François Faure. Les associations du village sont particulièrement mobilisées, les chasseurs également. "On est des enfants du pays, c'est un enfant du pays, détaille Hervé, l'un d'entre eux. Je sais, pas, c'est humain, c'est rendre service. Quand vous êtes du terrain, vous en profitez, vous êtes meilleur que les gendarmes et les pompiers sur ce coup-là".

Malgré leur implication, Jean-François Faure reste introuvable. La famille va poursuivre les battues jusqu’à la fin du week-end. Elle demande aux promeneurs en balade d’être attentifs aux abords des sentiers dans l'espoir de le retrouver.