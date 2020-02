Saint-Martin-de-Pallières : attaquée par trois molosses, Muriel "s'est vu mourir"

Var, France

Elle a été victime d'une attaque de chien il y a quelques jours. Muriel, qui témoigne en exclusivité sur France Bleu Provence, raconte avoir été agressée jeudi dernier par trois molosses, à Saint-Martin-de-Pallières, une petite commune rurale du Var.

Alors que Muriel rentre chez elle à pied, trois bergers Kangal franchissent l'enclos des moutons qu'ils surveillent et s'en prennent violemment à elle. "Il y en a un qui m'a mordu. Les deux autres ont commencé à m'attaquer sur le côté", explique la Saint-Martinaise, encore sous le choc.

D'où j'étais, j'apercevais ma maison. Je la regardais en me disant : c'est fini, je vais mourir. Muriel, habitante de Saint-Martin-de-Pallières

Si Muriel s'est vu mourir, c'est parce qu'elle se trouve en fait sur une petite route de campagne, très peu fréquentée.

Un sauveur nommé Christophe

L'agressivité des trois chiens est telle que l'un d'entre eux arrache sur la cuisse de Muriel un morceau de peau : "Je hurlais de douleur et je ne pouvais même pas prendre mon téléphone portable pour appeler quelqu'un, je n'avais pas le temps", se souvient-elle.

Par chance, une voiture arrive en direction de Muriel. Au volant, c'est Christophe. Cet habitant de Tavernes, une commune voisine de Saint-Martin-de-Pallières, rentre alors du travail : "Avec mon véhicule, je me suis interposé entre les chiens et la dame. Elle a pu monter dans la voiture par la porte de droite et on est parti."

Des soins importants

Alors que Muriel a la chair à vif, Christophe, ancien pompier, lui demande de compresser sa plaie le temps d'arriver chez elle pour appeler les secours :

Cette dame tremblait de tout son sang. Elle a eu très peur. Elle a eu très très peur... Je crois qu'elle s'est vu mourir. Christophe, automobiliste venu en aide à Muriel.

Muriel va peut-être devoir subir une greffe de peau. - ©Muriel

Muriel est finalement transportée à l'hôpital d'Aix-en-Provence. Elle doit y retourner pour y subir, peut-être, une greffe de peau. Mais l'habitante de Saint-Martin-de-Pallières ne compte pas en rester-là : "J'ai porté plainte contre le propriétaire. J'ai le droit de me promener autour de chez moi sans me faire agresser."