Saint Martin-de-Ré : un homme entre la vie et la mort après une chute derrière la discothèque Le Bastion

Saint-Martin-de-Ré, France

Un homme de 40 ans est entre la vie et la mort après une chute très grave dans un fossé du site Vauban à Saint-Martin-de-Ré, dans la nuit de samedi à dimanche. Il a fait une chute de douze mètres derrière la discothèque Le Bastion sur l'Ile de Ré. C'est le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux, le grimp, qui a dû le secourir. Il a été transporté à l’hôpital de Poitiers. Son pronostic vital est encore engagé. On ne connaît pas, pour l'instant, les circonstances de la chute.