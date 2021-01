Un homme d'une trentaine d'années est décédé, ce jeudi soir, après un choc frontal entre sa Twingo et un poids-lourd, à Saint-Martin-le-Beau. Le conducteur du camion est lui indemne, bien qu'en état de choc.

Saint-Martin-le-Beau : un mort après un choc frontal entre une Twingo et un poids-lourd

Un homme d'une trentaine d'années est mort, après un choc frontal entre sa Twingo et un poids-lourd, à Saint-Martin-le-Beau. L'accident s'est déroulé ce jeudi soir, vers 18h, sur la route départementale D140, à la frontière avec Montlouis-sur-Loire. Pour une raison encore inconnue, le conducteur de la Twingo s'est déporté sur la voie d'en face, avant de percuter le camion qui arrivait en sens inverse. Il est mort sur le coup.

Le poids-lourd a fini dans le fossé, mais son conducteur est indemne, bien qu'en état de choc. L'homme d'une quarantaine d'années a été pris en charge par les pompiers. Une douzaine de gendarmes et une trentaine de pompiers et secouristes sont intervenus. La route départementale a été coupée jusqu'à 22h30, le temps d'évacuer les véhicules et de nettoyer la chaussée.

Les conditions météorologiques n'étaient pas optimales, avec des bourrasques de vent. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'accident.