Saint-Martin-le-Vinoux : un automobiliste percute volontairement un cycliste, une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte ce jeudi 23 septembre, au lendemain du grave accident dont a été victime un cycliste à Saint-Martin-le-Vinoux. Il a été renversé volontairement par le conducteur d'une voiture, qui a pris la fuite.

Tout a démarré par une altercation au niveau du chemin de l'étang à Saint-Martin-le-Vinoux : des noms d'oiseau sont échangés entre un groupe de cyclistes et les deux occupants d'une Audi A3. Le conducteur du véhicule décide alors de faire demi-tour et vient percuter volontairement l'un des cyclistes, l'éjectant de son vélo et le projetant contre un grillage, avant de prendre la fuite.

Le cycliste gravement blessé

Le cycliste, âgé de 22 ans, est gravement blessé, il souffre d'une fracture ouverte du tibia et de plusieurs contusions. Il a été conduit au CHU de Grenoble.