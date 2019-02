Saint-Maur : un détenu brûle gravement un surveillant pénitentiaire au visage avec de l'eau bouillante

Saint-Maur, France

Un surveillant a été agressé par un détenu ce samedi 23 février, à la Maison Centrale de Saint-Maur. Le détenu l'a blessé en lui jetant de l'eau bouillante au visage.

Ce samedi matin, vers 7 heures, les surveillants passent contrôler les détenus du quartier d'isolement. Ils sont trois à l'ouverture de chaque cellule. Au moment où ils ouvrent la porte d'une cellule, un détenu jette une casserole d'eau bouillante sur le surveillant qui est en première ligne.

De graves brûlures au visage et au niveau des épaules

Selon le syndicat Force Ouvrière pénitentiaire, ce surveillant de 38 ans a été gravement brûlé au visage et au niveau des épaules. Il a été rapidement transporté aux urgences de Châteauroux et huit jours d'ITT lui ont été attribués. Ce lundi 25 février, il doit se rendre au Centre des Brûlés de Tours pour rencontrer un spécialiste.

Ce détenu aurait déjà agressé des surveillants par le passé. "S'il est dans un quartier d'isolement, il ne doit pas avoir de plaque chauffante et on évitera des agressions comme celle-ci. Les détenus qui sont détectés dangereux, il faut mettre en place tout ce qui est possible pour qu'ils ne puissent pas récidiver mais _on ne nous donne pas les moyens pour_", explique Frédérique Stoll, délégué régional Force Ouvrière pénitentiaire.