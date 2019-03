Saint-Maure de-Touraine : deux hommes condamnés pour 11 vols de téléphones dans le même supermarché

Sainte-Maure-de-Touraine, France

Deux hommes ont été condamnés mercredi, en comparution immédiate, par le tribunal correctionnel de Tours pour des vols de téléphones portable à l'Intermarché de Sainte-Maure-de-Touraine. Les 2 individus, âgés d'une trentaine d'années, ont été appréhendés lundi 25 mars en flagrant délit. Vers 15h40, ils ont tenté de dérober 3 téléphones cachés dans un sac modifié, sensé empêcher le déclenchement de l'alarme du portique. Mais cette dernière a retenti et les 2 hommes ont pris la fuite. Interpellés quelques instant plus tard par les gendarmes de la Communauté de Brigades d'Azay-le-Rideau, ils ont été placés en garde à vue et des rapprochements ont rapidement été effectués avec un autre vol commis dans ce même supermarché le 13 mars (8 téléphones).

Jugés pour l'ensemble des faits, l'un des auteurs a été condamné à 4 mois d'emprisonnement ferme auxquels s’ajoutent 4 mois d'emprisonnement supplémentaires suite à la révocation d'un sursis. Le second a été condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis.