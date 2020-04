Saint-Maurice-de-Lignon : le gel hydroalcoolique n'était pas conforme, une enquête est ouverte

Une enquête a été ouverte contre le laboratoire Vecteur Energy, de Saint-Maurice-de-Lignon en Haute-Loire, suspecté de produire une solution hydroalcoolique de lutte contre le Covid-19 non conforme.

Le parquet du Puy-en-Velay a ouvert une enquête en flagrance pour "tromperie sur la qualité d'un produit et mise en danger de la vie d'autrui". Un contrôle de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), a permis de découvrir que la solution hydroalcoolique produite par le laboratoire Vecteur Energy, de Saint-Maurice-de-Lignon (Haute-Loire), n'était pas conforme aux normes.

Vendredi dernier, une perquisition a été menée dans les locaux de cette entreprise. La DGCCRF a lancé un rappel des produits incriminés, car "non-conformes et dangereux". Plus de 2.000 flacons ont été commercialisés par Vecteur Energy sous le nom de "Solution Hydroalcoolic". Toutes les personnes ayant un flacon en leur possession doivent "cesser immédiatement de l'utiliser et le rapporter dans leur magasin d'achat, dès que les conditions sanitaires le permettront".

Ce rappel, qui a été renouvelé mercredi par la préfecture de la Haute-Loire, précise qu'il s'agit d'un "produit non-conforme et dangereux, en raison d'une teneur en éthanol insuffisante pour assurer une véritable action anti-virale et anti-bactérienne".

"Les analyses effectuées ont montré qu'il possède une concentration en éthanol très inférieure aux 60% minimum requis pour les solutions hydroalcooliques", a déclaré à l'AFP Nicolas Rigot-Muller, procureur de la République au Puy-en-Velay.

Des nouvelles auditions des dirigeants de ce laboratoire spécialisé dans les produits naturels sont prévues dans les prochains jours.