Quatre personnes ont été interpellées dimanche à Saint-Médard-en-Jalles, près de Bordeaux dans le cadre d'un démantèlement de trafic de cannabis entre la France et l'Espagne. Il s'agit de trois chauffeurs et du client principal. Quatre autres personnes ont été interpellées en Gironde.

Gironde : démantèlement d'un trafic de cannabis entre la France et l'Espagne

La gendarmerie nationale en Gironde et la guardia civil de Biscaye se sont associées pour démanteler une filière du producteur au consommateur

C'est pendant une livraison en provenance d'Espagne que quatre personnes ont été interpellées dimanche matin à Saint-Médard en Jalles près de Bordeaux : les trois chauffeurs espagnols et le client principal.

En même temps, quatre autres personnes ont été interpellées en Gironde et six en Espagne. Côté français, les gendarmes ont découvert 210 000€ en billets, 30 kilos de cannabis et 800 grammes de cocaïne. Ils ont également saisi une dizaine de véhicules de luxe qui ont servis ou été financés par le trafic. Au total, 70 militaires de la gendarmerie ont été mobilisés.

La guardia civil a de son côté interpellé six personnes - Direction Générale de la Gendarmerie Nationale

Côté espagnol, la cinquantaine de militaires engagé a saisi 100 000€ en espèce et 10 kilos de cannabis. Les six hommes arrêtés seront transférés en France pour être interrogés.

Sur les huit interpellés français (six hommes et deux femmes), cinq vont être présentés au magistrat pour être mis en examen.

Une opération d’interpellation avait été fixée mi-mars mais elle a été retardée par le confinement, qui a perturbé ce trafic. Les enquêteurs ont attendus la reprise, dimanche 18 octobre, pour agir.