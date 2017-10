Saint Médard-sur-Ille : le chantier du viaduc démarre enfin

Six ans après l'accident dramatique entre un TER et un poids-lourd au passage à niveau de Saint-Médard-sur-Ille, au nord de Rennes, la construction d'un viaduc va pouvoir démarrer. Ce viaduc permettra de supprimer ce passage à niveau.

Le projet fait désormais consensus, les travaux vont pouvoir être lancés dès lundi prochain. Le futur viaduc de Saint Médard-sur-Ille remplacera à terme le passage à niveau. Celui-là où il y a quasiment 6 ans, un terrible accident entre un TER et un poids lourds avait fait 3 morts et des dizaines de blessés.

C'était le 12 octobre 2011. Depuis, il y a eu de nombreuses discussions pour sécuriser les lieux, et c'est finalement ce projet de construction d'un viaduc qui a été adopté. Long de 240 mètres, bien intégré dans le paysage, cet ouvrage enjambera les voies ferrées, la voie communale et le canal d'Ille-et-Rance. Un passage souterrain sera également construit sous les voies ferrées pour les piétons et les cyclistes. La commune ne sera donc pas coupée en deux.

Le coût du chantier est de 12 millions d'euros financés par Etat, région, département et SNCF.

Le viaduc sera achevé en 2020, et le passage à niveau sera alors supprimé définitivement. Il reste actuellement cinq passages à niveau jugés dangereux en Bretagne dont les fermetures sont programmées par la SNCF.