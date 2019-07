Saint-Michel (Charente) : des sangliers agressifs en ville

Saint-Michel, Charente

Il n'y aura pas de battue pour supprimer les sangliers à Saint-Michel, près d'Angoulême en Charente. Dimanche, plusieurs cochons sauvages avaient été signalés, assez agressifs, à proximité des maisons de la rue de l'Egalité. Quelques poules en ont été victimes, et les habitants de la résidence en question ont été quelque peu effrayés. Dès lundi matin, un arrêté de battue administrative a été pris par la Préfecture. Mais un lieutenant de louveterie est venu mardi matin sur place pour une reconnaissance, et il n'a pas constaté de traces de sangliers. Les animaux ont l'air d'être "imprégnés", disent les spécialiste de l'Office de la Chasse et de la faune sauvage : ils ont sans doute été habitués à vivre avec des humains, et ils ont déjà mangé de la viande. Voilà qui explique pourquoi ces sangliers, omnivores mais friands de céréales et de fruits, ont attaqué récemment des poulaillers.

Trop dangereux

Une battue avec fusils est impossible car c'est un quartier d'habitations, qui jouxte le bois et le sentier d'Entraygues, entre le collège Puygrelier et la Nationale 10 qui est à quelques centaines de mètres. C'est donc l'option d'une cage-piège qui a été retenue, avec de la nourriture à l'intérieur, pour empêcher les sangliers de poursuivre leurs dégâts.