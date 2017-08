Saint-Michel-Chef-Chef : Un jeune fonce à contresens sur la route bleue après un refus d'obtempérer

Un jeune homme de 20 ans a pris la départementale 213 à contresens et à toute vitesse ce samedi après-midi, à Saint-Michel-Chef-Chef. Le conducteur venait juste de refuser un contrôle routier pour excès de vitesse. Deux personnes sont gravement blessées.

C'est un nouvel excès de vitesse sur la route bleue qui tourne mal. Ce samedi, aux alentours de 15h30, un jeune au volant d'une Peugeot 406 a provoqué un accident grave. Il a foncé à contresens sur la route départementale 213 en direction de Guérande et percuté une voiture et un deux roues. Six personnes sont blessées dont deux gravement. Leur pronostique vital n'est pas engagé.

Refus d'obtempérer

Juste avant de prendre la route à contresens, le conducteur a refusé de s'arrêter à un contrôle de CRS pour excès de vitesse. Il a accéléré et la patrouille à moto l'a alors pris en chasse.

C'est la gendarmerie de Pornic qui est en charge de l'enquête. Le jeune homme est pour le moment en garde à vue.