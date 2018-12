Saint-Michel-de-Maurienne : les gilets jaunes pas convaincus par les annonces d'Emmanuel Macron

Au rond-point de l'entrée de Saint-Michel-de-Maurienne, après la sortie de l'A43, trente à quarante gilets jaunes ont regardé et écouté ensemble le discours d'Emmanuel Macron. Ils ont listé de nombreux sujets sans réponse concrète. Leur conclusion " on continue la lutte"

Saint-Michel-de-Maurienne, France

Sur plusieurs rassemblement, à Grésy-sur-Aix, Saint-Hélène-sur-Isère, de nombreux gilets jaunes prévenaient lundi après-midi : ils ne regarderaient pas Emmnauel Macron à 20h. Ils n'en attendaient rien.

A Saint-Michel-de-Maurienne au contraire, trente à quarante gilets jaunes ont décidé de l'écouter ensemble. Ils ont entendu la hausse de 100 euros pour les salaires au SMIC, les heures sup. défiscalisées, la hausse de la CSG supprimée pour les retraites de moins de 2000 euros mensuels, mais ils ont surtout listé ce que le chef de l'Etat n'a pas annoncé. Pas de retour de l'ISF, rien sur l'évasion fiscale, sur la fiscalité des plus riches, pas de coup de pouce annoncé pour l'allocation adulte handicapé. "On continue", ont dit lundi soir les gilets jaunes de Saint-Michel-de-Maurienne qui se sont rendus au péage autoroutier en contre-bas, peu avant 21h, boquant quelques camions en transit.