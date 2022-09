Saint-Nazaire : un jeune de 16 ans poursuivi pour avoir volontairement inondé un immeuble

L'immeuble, retrouvé complètement inondé, devait être livré trois semaines plus tard. Un apprenti de 16 ans travaillant sur le chantier a reconnu avoir volontairement inondé et tagué le bâtiment. Ressorti libre de sa garde à vue, l'adolescent sera jugé au mois de janvier.

Un jeune de 16 ans a reconnu être à l'origine de l'inondation d'un bâtiment en construction au 6 rue des hibiscus à Saint-Nazaire en avril dernier. Convoqué ce lundi 12 septembre au commissariat de police, l'adolescent était placé en garde à vue pour "destruction volontaire de bien appartenant à autrui avec entrée par effraction", et "dégradations légères par inscriptions".

Le suspect précise avoir agi seul, sans fournir d'explication concernant son acte. D'après les enquêteurs, il s'agirait d'un jeune qui travaillait en tant qu'apprenti sur le chantier et qui habite Saint-Nazaire, près de l'immeuble en construction.

Baignoire et douche retrouvées bouchées

La nuit du 12 au 13 avril, un bâtiment de huit étages en construction dont la livraison était prévue en mai 2022 a été découvert inondé rue des hibiscus à Saint-Nazaire. La porte d’entrée principale de l’immeuble a été forcée, et les policiers ont découvert en arrivant sur place que plusieurs robinets avaient été ouverts, notamment ceux d'une baignoire, d’une douche, et de deux éviers d’appartements au dernier étage. La baignoire et la douche ont également été volontairement bouchées d'après les policiers.

L’eau se répandait dans l’ensemble du bâtiment et a occasionné d’importants dégâts. Les pompiers ont d'ailleurs dû intervenir.

Un préjudice d'au moins 350.000 euros

Au huitième et dernier étage de l'immeuble, les policiers avaient également découvert plusieurs inscriptions peintes sur les murs, dont l'une indiquant le mot « Law », qui s'est révélée être le pseudonyme du principal suspect.

Le préjudice global est évalué entre 350.000 et 500.000 euros. L'adolescent est ressorti libre de sa garde à vue, il sera convoqué devant le juge des enfants en janvier 2023.