Saint-Nazaire : 18 mois de prison pour des violences sur ses deux compagnes

Agé de 27 ans, le prévenu est jugé ce mercredi en comparution immédiate suite à la plainte "pour violence aggravée" de la jeune femme avec laquelle il vit près de Saint-Nazaire. Originaire d'Algérie, il avait parallèlement une liaison avec une quadragénaire de Saint-Nazaire qui elle a déposé plainte en avril pour "violences habituelles" suite à une tentative d'étranglement. Le tribunal a décidé d'examiner les deux dossiers en même temps.

Deux plaintes pour violences en un mois et demi

A la barre, les deux victimes qui ont porté plainte à un mois et demi d'intervalle décrivent un processus similaire. L'une est âgée d'une vingtaine d'années, l'autre est quadragénaire. La plus jeune vivait avec le prévenu tandis que l'autre le voyait plus épisodiquement. Mais à la barre, les larmes aux yeux, l'une après l'autre, elles racontent quasiment la même histoire.. Elles évoquent un homme gentil, doux, prévenant au début. Un amoureux qui rapidement se révèle extrêmement jaloux. Il les insulte, les traite de putes car il les soupçonne d'avoir de nombreux amants et leur interdit de parler à d'autres hommes .

Puis ce sont les coups, une gifle au début, les frappes sur le sommet de la tête pour ne pas faire de marque souvent en l'absence de témoins. "J'aurais du partir dès la première gifle" regrette Syvlvie encore traumatisée mais" c'est un engrenage" . A chaque fois, il revient et pleure". Soutenue par une assistante sociale, la mère de famille finit par porter plainte après une tentative d'étranglement en avril dernier. Depuis elle bénéficie d'un téléphone "grave danger" car elle a peur pour sa vie. Fin mai, la jeune compagne connaît à son tour une tentative de strangulation.

"Je suis innocent"

Le prévenu conteste ces faits de violences. Jusqu'au bout du procès, il déclare "Je suis innocent ". Son avocate Me Roux insiste sur l'absence de témoignages en dehors de ceux des proches des victimes, le manque de dates précises sur les faits reprochés, des certificats médicaux tardifs. Des arguments qui ne convainquent pas le tribunal. Le prévenu est condamné à 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. La procureure Marie Deschamps avait requis deux ans d'emprisonnement. Il est également interdit de territoire français pendant 10 ans.