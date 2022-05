Saint-Nazaire : trois cambrioleurs présumés arrêtés à Méan-Penhoët

Ce lundi un peu avant 20 heures, un habitant du quartier Méan-Penhoët à Saint-Nazaire repère des individus qui entrent par effraction dans le pavillon de son voisin. La Brigade anticriminalité est alertée et se rend rapidement sur place. Les trois suspects prennent la fuite vers l'église de Méan, dont deux en vélo pliable, mais ils sont tous rapidement interpellés et correspondent à la description du témoin. Sur place les policiers confirment la tentative d'effraction au niveau d'un volet métallique avec des débris de vitre cassée.

analyses en cours pour retrouver des traces de cocaïne et d'héroïne

Les agents retrouvent également sur les suspects un couteau de chasse, différents outils "susceptibles de servir lors de vol par effraction" et l'un d'eux porte "six bombonnes thermo soudées susceptibles de contenir de la cocaïne ou de l'héroïne", indique le commissariat de Saint-Nazaire.

Les analyses sont toujours en cours ce mardi 17 mai. Les suspects ont 17, 19 et 27 ans, sont SDF et en situation irrégulière. Ils sont ce mardi toujours en garde à vue pour des chefs de tentative de vol par effraction, détention de produit stupéfiant et port d'arme prohibé