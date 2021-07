Saint-Nazaire : 300 grammes de cocaïne trouvés dans un squat, deux interpellations

Les deux mis en cause ont été écroués, ce vendredi 23 juillet, sur décision du parquet de Saint-Nazaire. Ils avaient été interpellés trois jours plus tôt par les policiers nazairiens dans un squat, où 300 grammes de cocaïne et du cannabis avaient également été trouvés.