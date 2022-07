Saint-Nazaire : à 15 ans il cambriole une école

Les auteurs de plusieurs vols et cambriolages dont celui d'une école de Saint-Nazaire ont été interpellés mardi. Ce sont trois adolescents, le plus jeune a 15 ans.

Les policiers de la sûreté urbaine de Saint-Nazaire ont interpellé et placé en garde à vue trois adolescents mardi. Ils ont 15, 16 et 17 ans et sont soupçonnés d'être les auteurs de plusieurs vols et cambriolages perpétrés ces dernières semaines dans cette ville. C'est le cambriolage de l'école Michelet commis le 6 juillet qui a permis d'aboutir à leur arrestation. Ce jour-là, trois ordinateurs et deux smartphones ont été dérobés. Les empreintes digitales relevées sur les lieux ont parlé, elles ont désigné un mineur de 15 ans domicilié dans le quartier de Kerlédé.

L'adolescent a reconnu les faits. Il n'en est pas à son coup d'essai, il est "très défavorablement connu" pour des délits similaires selon l'expression des policiers. Il y a quelques mois, il avait été place en garde à vue et avait reconnu des vols dans des voitures et des cambriolages. Il avait été remis en liberté avec une convocation pour se présenter chez le juge des enfants.

Forte hausse des cambriolages

Dans la journée de mardi, les policiers ont interpellé deux complices, deux jeunes de 16 et 17 ans. Les perquisitions au domicile des trois adolescents ont permis de récupérer le matériel volé. Une dizaine d'autres faits similaires leur sont imputables selon les enquêteurs.

Face à l'augmentation des cambriolages constatée depuis plusieurs mois, les policiers de Saint-Nazaire invitent les habitants à signaler leur absence du domicile dans le cadre de l'opération "tranquillité vacances".